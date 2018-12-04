القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسخسر رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 13.4 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم، عند مستوى 721.9 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.49 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وهبط المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39 في المئة ليبلغ مستوى 12624.74 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.04 في المئة ليبلغ مستوى 665.39 نقطة.وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.28 في المئة من قيمته ليبلغ مستوى 1660.12 نقطة.// انتهى //17:04ت م0217