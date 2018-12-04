جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسشهدت محافظة جدة انطلاق فعاليات حملة "لنفسك عليك حق", التي نظمتها كلية ابن سينا للعلوم الطبية، بمقرها اليوم في جدة، حيث شملت الكشف عن الأمراض النفسية والاكتئاب عبر زيارات ميدانية, إلى جانب التعرف على بعض الحالات وارتباطها بتغير الظروف الاجتماعية والضغوط العملية وأسلوب ونمط الحياة غير الصحي الذي تشهده الحياة ، وزيادة الوعي الصحي لدى المجتمع عن الأمراض النفسية.وأفاد عميد الكلية الدكتور رشاد بن حسن القشقري, أن الحملة تستهدف زيادة الوعي بالصحة النفسية، ومما تسببه الاضطرابات النفسية من نتائج قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض عضوية، وتعزيز الوقاية الصحية النفسية، وتوعية مختلف الأعمار السنية ومنهم صغار السن من خلال تصحيح بعض المفاهيم لديهم للمساعدة على بناء عقلية متزنة في سن مبكر لمنع أي امراض أو أعراض نفسية مستقبلية، والتعريف بكيفية بناء بعض المهارات الحياتية.بدوره, أبرز المشرف العام على الحملة البروفيسور نصر عرفات, مجهودات فريق العمل في الحملة مما جسد روح المشاركة المجتمعية، حيث يعاني نحو 20% من الأطفال والمراهقين في العالم من اضطرابات ومشكلات نفسية، مشدداً على أن أطباء المستقبل هم أحد شرايين المعرفة المغذي لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يقومون بعمل بارز خلال رسمهم ملامح الإبداع والابتكار والتميز لمستقبل واعد ومشرق لهؤلاء الطاقات الشابة.// انتهى //17:53ت م0249