الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرمت وزارة التعليم ممثلة بوكيل التعليم الموازي الدكتورة هيا العواد, والرئيس التنفيذي لمؤسسة بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي اليوم, عقد تعاون لتنفيذ الملتقى العلمي للموهوبين بالمملكة سعياً لتجويد العملية التعلمية في مجال الموهوبين وبهدف تطوير وتدريب معلمي ومعلمات الموهوبين والموهوبات في مناطق المملكة كافة لكون المعلم يمثل أساس العملية التعليمية.وعبرت العواد عن اعتزازها بالعلاقة التكاملية مع القطاع الخاص بما يخدم البرامج التعليمية التي تقدم للمجتمع، مؤكدة أن هذه الشراكة من شأنها تطوير معلمي ومعلمات الموهوبين بما ينعكس على العملية التعليمية بشكل مباشر.وأشارت إلى ما تضمنته رؤية المملكة من برامج لتطوير المعلم وتطوير طرق التدريس وتطوير المناهج وإيجاد البيئة التعليمية المحفزة والجاذبة ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم والتدريب لتكون فكرة إقامة هذا الملتقى بالشراكة مع وزارة التعليم - وكالة التعليم الموازي (الإدارة العامة للموهوبين) ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.من جانبه عبر المهندس الحربي, عن سعادته برعاية وتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع وزارة التعليم التي تسعى في برامجها لبناء الإنسان وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات لإنتاج جيل قادر على تحمل المسؤولية وتساعده على الابتكار والإبداع.من جهته كشف مدير عام الإدارة العامة للموهوبين محمد يحيى حداد, عن صدور موافقة معالي نائب وزير التعليم على إقامة هذا الملتقى الذي تشارك به جميع إدارات التعليم. مشيراً إلى أن الملتقى يسعى لمناقشة القضايا ذات الصلة بشكل مباشر بالموهبة والإبداع, وذلك من خلال تسليط الضوء على قضايا هامة في التعامل مع الطلاب الموهوبين وعرض أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والتجارِب.وأشاد الحداد بالشراكة والدعم الذي يجده تحديداً قطاع الموهوبين بالوزارة من مؤسسة سالم بن محفوظ في مساراتها كافة، مؤكداً أن وزارة التعليم تسعى لرفع وتأهيل معلمي ومعلمات الموهوبين للقيام بأدوراهم في مجال رعاية الطلاب والطالبات من ذوي الموهبة بالمدارس.وبين أنه سوف تبدأ أعمال هذا الملتقى والتحضير له بالشكل المناسب, حيث ينفذ على مدى يومين في محافظة جدة بمشاركة خبراء عالميين ومحليين في مجال الموهوبين، وسيكون هناك أوراق عمل لهذا الملتقى تختص بالتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وأبرز المجالات الحديثة التي يمكن لنا رعايتهم وتقديم الدعم لهم من خلال تهيئة البيئة التعليمية المناسبة.من جهتها عدت مدير عام الإدارة العامة للموهوبات بوزارة التعليم هويدا البواردي, هذه الشراكة من الأعمال الخيرية التي تحرص الوزارة مع القطاع الخاص على تنفيذها ممثلة بمؤسسة بن محفوظ للاهتمام بالعقول البشرية باعتبار أنه استثمار رأس المال البشري، مؤكدة أن وكالة التعليم الموازي حريصة على استضافة هذا الملتقى وتقديم الخبرات والأفكار والمستجدات لما ينعكس على الطلاب الموهوبين ومسيرة رعايتهم الممتدة في المملكة.وفي سياق متصل وقعت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد مع الرئيس التنفيذي لشركة دجنة لتنظيم المعارض والمؤتمرات نوف الفائز عقد إطلاق جائزة وملتقى طويق للابتكار لأول مرة بالمملكة, وذلك بهدف رعاية المبتكرين من منسوبي العملية التعليمية.وبينت العواد أن جائزة وملتقى طويق للابتكار سيمكن الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات من احتضان ابتكاراتهم العلمية وغير العلمية، مقدمة شكرها للشركة الراعية لهذه المبادرة متمنية كل النجاح والتوفيق للقائمين عليها.// انتهى //17:54ت م0250