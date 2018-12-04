القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالي عبدالله جودح بري الذي القاهرة حاليًا.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن أبو الغيط أكد للوزير الصومالي التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم الخطط الوطنية التنموية التي أعدتها حكومة الصومال ومساندة كل ما من شأنه أن يسهم في إعادة تأهيل بنيته الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الاجتماع جرى خلاله استعراض أهم المبادرات العربية التي يجري تنفيذها في هذا الإطار وعلى رأسها التحضير لاجتماع فني موسع سيعقد منتصف الشهر الجاري بمقر الجامعة لدعم برامج التنمية بالصومال وبحث مسألة إعفاء الصومال من ديونه الخارجية، وإسهام الجامعة في عملية تعريب وطباعة وتوزيع مشروع الدستور الصومالي الذي سيطرح للاستفتاء على الشعب الصومالي العام القادم، والإعداد لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى تستضيفه دولة الكويت لدعم النهوض بقطاع التعليم الصومالي.// انتهى //18:01ت م0251