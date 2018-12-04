الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسرأس نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد اليوم، اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف السعودية الـ 92 واجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ 98 التي عقدت باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بينبع، بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة .وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح منير بن سعد أن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية تضمن مناقشة حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام خلال المرحلة القادمة، من أبرزها الاطلاع على تقرير عن متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة (97)، بالإضافة لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام 2019م، وتعديل وتطوير لائحة غرفة التجارة الدولية السعودية ICC .وأفاد أنه تمت مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة تطوير التجارة الدولية CIT التي تعمل تحت مظلة المجلس كمنظمة مجتمع مدني معنية بتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة وتطوير التجارة الدولية كمنصة لمجتمع الأعمال السعودي للتعامل مع دول العالم ذات الثقل الاقتصادي، إلى جانب بحث مشروع التصديق الإلكتروني الموحد للغرف التجارية.وبين أن مناقشة الاجتماع لمبادرة " اللقاء الدوري بين أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال" التي من المقرر اطلاقها مطلع العام 2019م، تهدف لتعزيز التواصل بين مجلس ادارة مجلس الغرف السعودية وجميع شرائح قطاعات الأعمال ممثلة في اللجان الوطنية ومجالس الأعمال وذوي العلاقة لمناقشة القضايا الاقتصادية المهمة وتوحيد الرأي بشأنها، مشيراً إلى بحث فكرة التأمين الطبي الموحد للمجلس والغرف التجارية والعمل بها مع بداية العام القادم.ونوه منير بن سعد باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بينبع لاجتماع مجلس الإدارة وما لمسوه من مستوى رفيع في تنظيم أعمال الاجتماع والبرنامج المصاحب له، معرباً عن شكره للمسؤولين بالغرفة على حفاوة الاستقبال والضيافة ولما بذلوه من جهود مقدرة، مشيداً بالاحتفالية التي نظمتها غرفة ينبع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بمناسبة الذكرى الـ 40 على تأسيسها.من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم استضافة غرفة ينبع لاجتماع مجلس الإدارة ولفت لفلسفة المجلس في عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية والصناعية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة لتعميق الصلات بين مجتمع الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المناطقية، مشيداً بجهود غرفة ينبع في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة وخدمة المستثمرين والمنتسبين للغرفة، في ظل ما تشهده المحافظة من نهضة اقتصادية كبيرة، داعياً أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها.بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع مراد علي بن صغير العروي عن ترحيبه بمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، مشيدًا بالموضوعات والمخرجات التي توصل إليها الاجتماع التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن اختيار غرفة ينبع لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي يشكل منعطفا مهما لغرفة ينبع وحافزا كبيرا للنشاط الاقتصادي في المحافظة.وثمن العروي مشاركة قيادات مجلس الغرف السعودية ورؤساء وممثلي الغرف في احتفالية غرفة ينبع بذكرى مرور 40 عام على تأسيسها وفي منتدى ينبع للاستثمار 2018م، مما كان له عظيم الأثر في نجاح تلك الفعاليات، مقدماً شكره لرؤساء غرف الشرقية الباحة والقريات وتبوك على تكريمهم لغرفة ينبع بهذه المناسبة.// انتهى //18:08ت م0252