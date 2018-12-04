الخرطوم 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسعقدت بمقر وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي اليوم، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان والهند.واستعرض الجانبان، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتفعيل وتنشيط التجارة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتبادل الزيارات بين قيادتي البلدين، كما بحث الطرفان أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا ضرورة التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية.// انتهى //18:17ت م0255