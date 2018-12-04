القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واستشارك مصر بوفد رسمي في "مؤتمر المانحين" للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس الذي يعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط ويستمر يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري.وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية رئيس الوفد للمؤتمر السفير حمدي سند لوزا، أن المؤتمر سيبحث البُعد التنموي لدول الساحل من خلال مناقشة المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع لتنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.وأكد أن مشاركة مصر في أعمال المؤتمر، تأتي تأكيدًا على دعمها الكامل لدول الساحل الإفريقي، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية و"اللوجيستية " وتنظيم دورات تدريبية في المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.// انتهى //18:20ت م0256