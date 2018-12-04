عمّان 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسأكدت الحكومة الأردنية، أن الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها، جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام.وقال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية، أن الأردن تمكن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو.وأفاد خلال إلقائه خطاب الحكومة الأردنية أمام مجلس النواب اليوم حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 م، أن التقرير الأخير لوكالة ستاندرد اند بورز ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ، ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف، أن جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة إلى أن تعمل على إعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن إطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الأردني، حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـن وترجمة الأولويات إلى إجـراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.// انتهى //18:22ت م0257