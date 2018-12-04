القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم بالقصر الرئاسي مع رئيس جهاز الإستخبارات الوطنية الأمريكي دانيال كوتس، التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين وسبل تعزيزه لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها كيفية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.ونوه إلى تأكيد الرئيس السيسي على متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على صعيد جهود مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون الأمني والاستخباراتي، مشيدًا في هذا الصدد بالتنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن " كوتس" أكد حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، سيما في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مثمنًا في هذا الإطار دور مصر المحوري ومساعيها الحثيثة لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //18:24ت م0258