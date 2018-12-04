سياسي / ولي عهد أبوظبي يلتقي وزيرة الشؤون الخارجية الهندي
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
أبوظبي 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس
التقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية الهندي سوشما سواراج التي تزور أبوظبي حاليًا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ، والمستجدات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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18:31ت م
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