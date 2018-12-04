أبوظبي 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية الهندي سوشما سواراج التي تزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ، والمستجدات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:31ت م0259