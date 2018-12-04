لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسعاودت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفها لأماكن في حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وأماكن أخرى في أطراف ومحيط التمانعة وحيش وجرجناز وخان شيخون بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد استهدف بصاروخي كورنيت قرية الصخر شمال حماة، دون معلومات عن تسببها بخسائر بشرية، وقصفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بأكثر من 10 قذائف.// انتهى //18:33ت م0260