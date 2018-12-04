الطائف 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستحتفي الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف غداً, باليوم العالمي للمتطوعين تحت رعاية معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وذلك في إدارة التعليم بالحلقة الغربية .ويشارك الدفاع المدني في المعرض المقام بهذه المناسبة, الإدارة العامة للتعليم، ومديرية الشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر، ومركز التنمية الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, كما يشارك في الاحتفالية العديد من الفرق التطوعية منها فريق ساعد وفريق مبادرة، وفريق السلام السعودي وفريق برق ، وفريق أركان للتوعية والبحث والإنقاذ .// انتهى //18:33ت م0261