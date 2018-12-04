الجزائر 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسألقى الجيش الجزائري القبض على خمسة عناصر دعمت الجماعات الإرهابية بمدن المدية ووهران وميلة الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 12 مخبأ للإرهابيين اكتشفت بمدينتي تيزي وزو وباتنة.الى ذلك أوقف حرس السواحل 164 مهاجرًا غير شرعي على متن قوارب تقليدية الصنع انطلاقا من وهران والغزوات ومستغانم شمال غرب الجزائر.وأوقفت عناصر من الجيش والجمارك بمدينتي تمنراست وعين قزام 38 مهربًا، فيما ضبطت وحدات أخرى من الجيش بمدينة برج باجي مختار الحدودية قطعة سلاح، وكمية من الذخيرة، وثلاث مركبات رباعية الدفع.// انتهى //18:33ت م0262