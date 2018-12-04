الكويت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت اليوم رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل الذي يزور العاصمة الكويت حاليًا .وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي البناء والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:34ت م0263