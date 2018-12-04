القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف الذي يزور القاهرة حاليًا.وأفاد المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.ونوه الرئيس المصري بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية.// انتهى //19:15ت م0277