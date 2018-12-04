جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأصدرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وشركتين مختصتين في البحوث مؤخراً ، شهادات رقمية تقوم على تقنية بلوك تشين، في خطوة مهمة تسعى إلى دمج تقنية بلوك تشين في المؤسسات التعليمية، الأمر الذي من شأنه أن يضع "كاوست" ضمن لائحة الجامعات العالمية التي تستخدم هذا النموذج كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وجامعة ملبورن ، وكلية المجتمع المركزية في نيومكسيكو .وتصدر "كاوست" شهاداتها الرقمية لأول مرة لجميع خريجي عام 2018م ، في 14 ديسمبر الجاري مستخدمة نظام إحدى الشركتين المختصتين في البحوث ، وستعتمد الشهادات الصادرة على مبدأ إحدى الشركتين القائم على تقنية بلوك تشين ، الذي يعد معياراً عالمياً مفتوحاً للسجلات الرقمية المعتمدة المحمولة والآمنة ، التي يمكن التحقق منها مدى الحياة دون أية تكلفة ، ويتم إدارة من قبل الشركة المختصة ، بالاشتراك مع مختبر الوسائط المتعددة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، من قبل مجتمع عالمي من المساهمين.وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في "كاوست" جايسون رووس: "كجامعة رائدة عالمياً في العلوم والتقنية، من الضروري أن نسعى ليس فقط إلى تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، بل أيضاً إلى تبني واعتماد تقنيات ناشئة ذات قيمة كبيرة لطلبتنا وخريجينا، ويسرنا أن نتعاون مع ليرنيغ ماشين للاستفادة من الخصائص العديدة التي توفرها تقنية بلوك تشين في مجال إصدار الشهادات الرقمية، التي من شأنها تسهيل عملية إصدار سجلات آمنة وسهلة ومعتمدة يسهل التحقق منها، لخريجينا المستقبليين".من جانبه, أبان أمين سجلات الطلبة في "كاوست" سكوت براي، أن الاتفاقية تأتي في إطار اعتماد الجامعة لأحدث التقنيات لتعزيز تجربة "كاوست" الفريدة لطلبتنا وخريجينا، التي من شأنها أن تضفي قيمة أكبر على مجموعة الخدمات الرقمية التي توفرها الجامعة، وبفضل هذه التقنية سيتمكن مكتب سجلات الطلبة في "كاوست" من أن يوفر خدمة اعتماد آمنة وسهلة للشهادات الجامعية، كتلك المعتمدة في أفضل الجامعات كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد.بدوره, أوضح مدير قسم تكنولوجيا المعلومات الناشئة والاستراتيجية والأداء في "كاوست" محمد حلواني أنها فرصة مميزة لكاوست لتتبنى تقنية بلوك سيرت، التي تعد نقلة نوعية من شأنها أن تضع الجامعة في مقدمة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، في إطار جهودها لاعتماد مفهوم المصادقة الرقمية، وتهدف الاتفاقية إلى رسم ملامح الاستراتيجية المستقبلية لكاوست في استخدامات تقنية بلوك تشين، وغيرها من التقنيات الناشئة والمبتكرة التي تتوافق مع رؤية الجامعة وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030" .وعن التحول الرقمي, ثمّن نائب أول للرئيس للخدمات العالمية كاوسر ساملي، التزام "كاوست" بقيادة التحول التقني، مشيرا إلى أن من الفوائد التي توفرها تقنية بلوك تشين، تأمين سبل أسرع وأبسط وأكثر أماناً لإصدار الشهادات الرسمية ، وتصديق المستندات وتأكيد هوية حامليها، الأمر الذي يوفر للمؤسسات والأشخاص ملكية مدى الحياة لشهاداتهم، دون الحاجة لبرنامج من المورّد يتطلب التسجيل والتحقّق.// انتهى //19:21ت م0278