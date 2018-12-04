جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستنطلق بمدينة جدة غداً، فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري"، برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة أهم صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي، من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين وغيرها، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بجدة.ويتخلل المعرض الذي يستمر حتى الأحد المقبل، تنظيم حزمة من البرامج وورش العمل بموضوعات مختلفة طيلة أيام إقامته ، بالإضافة إلى دورات تدريبية مجانية تستهدف الوسطاء العقاريين، ينظمها المعهد العقاري السعودي بهدف زيادة الإلمام بأخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، بالإضافة إلى دوره في نظام الإيجار بشكل دقيق، وفهم نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عملياً، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية.// انتهى //19:25ت م0279