لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسأكدت الحكومة البريطانية اليوم، تمسكها بتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد تحقيقًا لرغبة الشعب الذي صوت لصالح المغادرة.وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية تعليقًا على تصريح المدعي العام في المحكمة الأوروبية بأن لدى بريطانيا الحق في سحب طلب المغادرة "تصريحات المسؤول الأوروبي لا تغير شيء تجاه موقف الحكومة الرسمي، لن نطلب إلغاء تفعيل بند المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي ".مما يذكر أن بريطانيا تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية شهر مارس القادم، على أن تستمر عضويتها ضمن المجموعة بصورة انتقالية لمدة عامين عقب المغادرة الرسمية.// انتهى //19:31ت م0282