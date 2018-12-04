عدن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسفرضت قوات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلاسل جبلية في محيط مديرية كتاف غربي محافظة صعده شمالي اليمن.وقال قائد لواء التحرير العمي فواز محمد صالح الزراري، إن التقدم المحرز جاء عقب هجوم عنيف شنته الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة كتاف.وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير سلسلة جبال رشاحة والمليل وتباب العلم والمقنذعة.وذكر القائد العسكري في الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من تأمين الطريق الواصل إلى وادي آل جبارة وسط تقدمها المتسارع للالتحام بالوحدات المرابطة على مشارف مديرية كتاف.وأسفرت المعارك ، وفقًا لما أورده موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر المليشيا الإرهابية ، فيما استعادت قوات الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.وشرعت الفرق الهندسية التابعة لمحور صعدة المرابط في جبهة كتاف في تمشيط الطرقات والمزارع المحررة من الألغام الأرضية.وفي صعدة أيضًا تمكنت وحدات من الجيش اليمني، من تحرير مواقع جديدة، في مديرية البقع.وقال قائد أركان كتيبة الاقتحام في لواء العز الرائد خالد النمر، إن قوات الجيش حررت عدد من التباب الهامة في منطقة الخشبة.وأوضح أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم مباغت شنته كتيبة الاقتحام بقيادة العقيد رشاد الحرازي، على مواقع تمركز المليشيا في تلك التباب.// انتهى //19:38ت م0283