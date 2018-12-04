المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم, اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي, الذي يهدف إلى تحقيق التواصل البناء, وإيجاد بيئة عمل تهدف لجلب الحلول للعقبات والمشكلات التي تواجه سير العمل دون الحاجة للمكاتبات واختصار الوقت والوصول للحل الأمثل, لتطوير سبل التعاون والتكامل بين الجهات.وجرى خلال الاجتماع دراسة بعض المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق الراحة لزائري المسجد النبوي التي تضمنت تظليل وتكييف سطح المسجد النبوي، وتدريب العاملين قبل مباشرتهم للعمل, ومعالجة بعض السلوكيات الخاطئة في ساحات المسجد النبوي مثل "الافتراش, والنوم, والطعام, ووضع الأمتعة والأدوات الشخصية"، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة في إدارة العمليات بمبنى الوكالة من خلال تواجد ممثلي الجهات على مدار الساعة، وإصدار دليل الجودة للأعمال المشتركة يتضمن "المهام والمسؤوليات والصلاحيات والإجراءات وتقويم الأداء".// انتهى //19:41ت م0285