إسلام آباد 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عزم بلاده على دعم الجهود الجارية لتحقيق التسوية السياسية للنزاع في أفغانستان.صرح بذلك خلال لقاءه اليوم في إسلام آباد المندوب الأمريكي الخاص لعملية المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حاليًا.وأضاف قريشي أن الأمن في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، وأن باكستان تؤيد منذ البداية التسوية السياسية لانهاء الحرب في أفغانستان.من جانبه أطلع المبعوث الأمريكي وزير الخارجية الباكستاني على الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الباكستاني بشأن طلب الولايات المتحدة من باكستان دعم عملية المصالحة الأفغانية.// انتهى //19:43ت م0286