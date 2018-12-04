لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم, عن قلقها بشأن الأوضاع السياسية في سيرلانكا.ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا والباسيفيك مارك فيلد في بيان له, جميع الأحزاب السياسية في سيرلانكا إلى احترام الدستور والانخراط في العملية السياسية وفقاً للقانون.وأوضح مارك أنه اجتمع مع اللجنة البرلمانية المشتركة في ويستمنستر في لندن, لمناقشة أوضاع أقلية التاميل، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة السيرلانكية بتنفيذ التزاماتها تجاه اللاجئين وفقًا للاتفاقيات الأممية.// انتهى //19:45ت م0287