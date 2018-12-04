القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقي وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى اليوم، كل من وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، ووزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشي، ووزير الدولة لشؤون المحاربين القدماء الأوغندي الدكتور برايت رواميرا، ووزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية في كوريا الجنوبية يونج هونج.وتناولت اللقاءات، التي جاءت على هامش حضور الوزراء لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس 2018"، مناقشة سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة، وكذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.// انتهى //19:46ت م0288