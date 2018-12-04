عام / نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي السفير البريطاني
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
طرابلس 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس
التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا فرانك بيكر لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، مناقشة تقديم الدعم الفني من الجانب البريطاني في مختلف المجالات وتحديد أوجه التعاون المحتملة، خاصة الأمنية والصحية في مختلف أنحاء ليبيا.
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19:50ت م
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