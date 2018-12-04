طرابلس 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا فرانك بيكر لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، مناقشة تقديم الدعم الفني من الجانب البريطاني في مختلف المجالات وتحديد أوجه التعاون المحتملة، خاصة الأمنية والصحية في مختلف أنحاء ليبيا.// انتهى //19:50ت م0289