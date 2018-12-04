بريدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة "حواء" اليوم في مقر اللجنة, برنامج "خبراء حواء"، الذي هدف إلى تنمية مهارات المدربين باحتراف مُعتمد من أجل رفد سوق التدريب بأفضل المدربين المزودين بالمعارف والخبرات اللازمة مع مجموعة من الدورات التي تصقل مهارة المتدربات بخبرات كثيرة ومنوعه يقدمها البرنامج.وضم البرنامج ثمان دورات تدريبية شملت دورة تدريب المدربين للمدربتين ريم الزيد وفاطمة السحيباني، ودورة الألعاب التدريبية للدكتورة فريدة الحميد ودورة قياس أثر التدريب، ودورة تقييم التدريب للدكتورة زينب السحيباني، ودوره الاحتياج التدريبي للمدربة منيره المحمود، ودورة الاتصال والتأثير المباشر للمدربة فوزية العنزي، ودورة مهارات العرض والإلقاء للمدربة عفراء الشمري، ودورة إعداد الحقائب التدريبية للمدربة إيمان العثيموتم تأهيل ٣٨ متدربة بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك حصول كل متدربة على بطاقة عضوية لمدة عام كـمدربة معتمدة لدى لجنة حواء .// انتهى //19:56ت م0290