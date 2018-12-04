شرم الشيخ 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسشارك وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال اليوم، في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر.وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية في كلمة لها في الاجتماع - وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - ضرورة مناقشة وإقرار سياسات الحماية الاجتماعية المتعددة الأبعاد في الدول العربية التي تمر بحالات النزاع أو تلك المتأثرة من النزاعات وبما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للشرائح الاجتماعية المتضررة من الحروب والنزاعات كافة.واستعرض وزير الصحة العامة والسكان اليمني في كلمة مماثلة، الأوضاع الصحية في بلاده والآثار التي طالت القطاع الصحي نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران على مؤسسات الدولة.وكان الاجتماع قد ناقش قرارًا للمجلس بشأن دعم النازحين داخليًا في الدول العربية وأقر تشكيل لجنة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد تصور حول دعم النازحين داخليًا في الدول العربية.وأعرب المجلس عن قلقة إزاء الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه الدول العربية، مؤكدًا أهمية سياسات الحماية الاجتماعية في معالجة القضايا والتحديات الإقليمية والوطنية، والتأكيد على دور النظم الصحية المرنة في تعزيز الحماية الصحية الاجتماعية والمالية والتعجيل بالتقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.// انتهى //20:00ت م0291