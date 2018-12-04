بريدة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم, تُنظم جامعة القصيم غداً , مؤتمر " التعصب الرياضي .. الآثار والحلول" , بمشاركة 18 بحثا في مجال التعصب الرياضي بمقر المدينة الجامعية ببريدة .ويناقش المؤتمر عدة محاور لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي كالآثار السلبية لظاهرة التعصب الرياضي على تطور الألعاب والرياضات في المملكة، وتأثير ذلك على تميزها وقدرتها على المنافسة محليًّا ودوليًّا ، ودور المؤسسات التعليمية والتربوية والأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة في توعية أفراد المجتمع، خاصة الجماهير الرياضية بمخاطر التعصب الرياضي، وأهمية إشاعة الأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية وجماهيرها.كما يناقش المؤتمر أيضاً علاقة وسائل الإعلام ، وأوعية التواصل الاجتماعي بزيادة التعصب الرياضي، ودور مدونات أخلاقيات الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامي المهني في مكافحة التعصب وآثاره ، و دور الأنظمة والقوانين في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي، والآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تفعيل هذه الأنظمة والقوانين وتنفيذها، حيث تم اختيار ثمانية عشر بحثا للعرض في جلسات المؤتمر.ويتخلل المؤتمر بعض الفعاليات المصاحبة بحضور وكيل شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، بالإضافة إلى الجلسات العلمية التي ستعرض فيها الأبحاث المنتقاة من قبل اللجنة العلمية المتخصصة بالمؤتمر، وتنتهي فعاليات المؤتمر بعرض التوصيات العامة.وأكد أمين اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور عبدالعظيم بن سعود بن سمار العتيبي ، أن اللجنة استقبلت أكثر من 44 بحثاً علمياً خلال الفترة التي تم الإعلان عنها، وقد تم فحصها من قبل اللجنة العلمية بالمؤتمر، ثم تقييمها من قبل محكمين من داخل وخارج الجامعة، حيث تم قبول الأبحاث العلمية التي تتناول موضوع ومحاور المؤتمر بشكل تخصصي.// انتهى //20:24ت م0296