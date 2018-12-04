بيروت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب رياض الصراف في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت اليوم، نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، أثناء توقفها لساعات في المطار.وتناول الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، كما جرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وأزمة النازحين السوريين وانعكاساتها السلبية على الأوضاع اللبنانية.// انتهى //20:31ت م0297