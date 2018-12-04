الطائف 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي محافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف ورئيس اللجنة الإشراقية العليا لجائزة الطائف للأسرة المتميزة سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة بالخالدية اليوم أعضاء ومنسوبي الجمعية يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن ابراهيم فقيرة.وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية للخمس سنوات المقبلة ومشروع البناء المؤسسي الشامل ، كما استعرض معاليه خطة سير مشروع جائزة الطائف للأسرة المتميزة وأبرز مستجداتها وأخر الاستعدادات لإطلاق الدورة الثانية من الجائزة .وأعرب معاليه عن سعادته بما تحقق من جهود مبذولة تعكس مدى حرص واهتمام القائمين على الجمعية في تقديم برامج نوعية هادفة للأسرة و مجتمع الطائف .من جهة أخرى أكد معالي محافظ الطائف دعمه الكامل ومساندته لكافة برامج وأنشطة الجمعية سعياً منه للارتقاء بالعمل المجتمعي والأسري في المحافظة .// انتهى //20:32ت م0299