رفحاء 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسنفذت جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, مشروع " مهنتي " بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي .وأوضحت الجمعية أن المشروع يهدف إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المجانية للشباب في المرحلة الثانوية والجامعية ، كما يشتمل على تنفيذ دورات فنية وحرفية " دورة في التكييف , ودورة في الميكانيكا , ودورة في الكهرباء " وذلك بالتعاقد مع المعهد المعني الصناعي بمحافظة رفحاء يشمل توصيل الطلاب من طلعة التمياط إلى مقر المعهد بالمحافظة.كما يشتمل المشروع أيضاً على تنفيذ مجموعه من البرامج التعليمية والتوجيهية للشباب والفتيات مثل " دورة في مهارات تطوير الذات ، ودورة في نظام العمل السعودي ، وبيئة العمل بالقطاع الخاص والحكومي "،إضافة إلى دورات في الاختبارات الشخصية والقدرات والتحصيل ومهارات التفكير ، إلى جانب صرف مكافأة مالية للطلاب والطالبات المتميزين في البرنامج بواقع 1300 ريال لكل شاب وفتاة .// انتهى //20:37ت م0300