عرعر 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر ، أمس, فعاليات برنامج اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقامته الجامعة ممثلة بنادي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب، بحضور وكلاء العمادة والعاملين في مركز التأهيل الشامل, وذلك بمركز التأهيل الشامل بمدينة عرعر .وافتتح معالي مدير الجامعة المعرض المصاحب لفعاليات البرنامج, وتجول داخل المعرض، حيث استمع إلى شرحٍ من مجموعة من أصحاب الهمم عن محتويات المعرض وعن الخدمات التي يقدمها المركز، كما تجول داخل الغرف الخاصة بنزلاء المركز وقدم لهم مجموعة من الهدايا .وقدم "آل عمر " كلمة شكر فيها القائمين على البرنامج, مشيداً بالجهود التي يقوم بها المركز لخدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وبقوة وعزيمة أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بطلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قامت مؤخراً بتدشين نادِ لذوي الاحتياجات الخاصة يتبع لعمادة شؤون الطلاب بالجامعة ويرأسه طالب من ذوي الهمم .وأوضح معاليه أن النادي يقوم بعملية تسهيل حصولهم على كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بكل يسر وسهولة , موجهاً الجهات المختصة بالجامعة بتأمين سيارة خاصة لطلبة الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة بكافة التجهيزات التي ستساعدهم في تسهيل عملية الركوب والنزول بكراسيهم المتحركة وكذلك تسهل عليهم عملية التنقل من الجامعة إلى خارج الجامعة طلاباً وطالبات وتكون تحت طلبهم بسائقها مفرغ لهذه المهمة بين كليات البنين والبنات .// انتهى //20:52ت م0301