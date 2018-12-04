لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة ‪ 0.80‬% ليصل إلى 3189.25 ‪نقطة‪.‬وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 130.14 نقطة إلى 11335.32 نقطة.كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 117.90 نقطة و0.64 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:01ت م0302