اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على انخفاض
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.80% ليصل إلى 3189.25 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 130.14 نقطة إلى 11335.32 نقطة.
كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 117.90 نقطة و0.64 نقطة على الترتيب.
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