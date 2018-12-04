كاتوفيتشي 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة البحريني ،اليوم ، معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الـ 24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 24) المنعقد في مدينة كاتوفيتشي ببولندا .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك، سيما تبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر تغير المناخ (كوب 24) .// انتهى //21:04ت م0304