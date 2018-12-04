الداير بني مالك 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بزيارة لشيخ قبيلة آل سلمى بمحافظة الداير بني مالك سليمان بن سالم المالكي بمنزله، وذلك للاطمئنان على صحته.من جانبه رحب الشيخ المالكي بزيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، مؤكداً أن زيارة سموه تعد تجسيداً لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناءهم المواطنين .// انتهى //21:05ت م0305