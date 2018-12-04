عام / نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
الداير بني مالك 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018م واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بزيارة لشيخ قبيلة آل سلمى بمحافظة الداير بني مالك سليمان بن سالم المالكي بمنزله، وذلك للاطمئنان على صحته.
من جانبه رحب الشيخ المالكي بزيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، مؤكداً أن زيارة سموه تعد تجسيداً لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناءهم المواطنين .
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21:05ت م
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