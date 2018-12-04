الدوادمي 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

تنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر" بالدوادمي بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بتعليم الدوادمي غداً، فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية وتطوعية، بحضور محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين وذلك بمجمع المكان مول .

وأوضح الرئيس التنفيذي لفرع " جستر " بالدوادمي صقر الدلبحي, أن الفعاليات التي ستقام على مدى يومين تهدف للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، يقدمه فريق من الأخصائيات والاخصائيين المختصين في مجال الإعاقة خلال الفعاليات الأستشارات لأسر ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعريف بخدمات الجمعية ورسالتها وأهدافها وتطلعاتها كما تشارك عدة جهات في هذا الفعاليات للتعريف بالخدمات والبرامج التي تُقدم للمعاقين.

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21:07ت م

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