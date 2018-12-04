الباحة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة بالتعاون مع إدارة مرور محافظة المخواة، ورشة عمل بعنوان "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"، وذلك بمقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.واستهلت الورشة بكلمة افتتاحية من قسم السلامة المرورية بالمخواة أحمد بن ابراهيم العمري بيَّن فيها الدور المهم لخطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيههم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره المهم في توعية المجتمع وغرس القيم، ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على سلامتهم، وتوضيح الآثار السلبية للحوادث المرورية على الفرد والمجتمع.يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للمرور، ويهدف إلى تعزيز دور خطباء المساجد في التوعية لهذا الجانب للحد من نزيف الحوادث المرورية.واختتم اللقاء بعددٍ من المداخلات والاقتراحات .//انتهى//22:00ت م0312