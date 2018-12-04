حائل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقه حائل اليوم بمكتب سموه بقصر أجا, مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري .ونوه أمير منطقة حائل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص على تطبيق تعليم الشريعة الإسلامية وشعيرة الأمر بالمعروف, مؤكداً أهمية دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وابدى سموه دعمه لرجال الهيئة ليؤدوا أدوارهم ومهامهم على أكمل وجه - بإذن الله - .وجرى خلال اللقاء مناقشه جميع القضايا التي تخص مجال عمل رجال الهيئة بالمنطقة .// انتهى //22:01ت م0313