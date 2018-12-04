الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسدشن رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والمشرف العام على البرنامج الثقافي الدكتور عمر السيف مساء اليوم البرنامج الثقافي بالجمعية وفروعها والذي سيكون المظلة للأنشطة الثقافية.وأوضح مدير البرنامج الثقافي الدكتور فهد بن مطلق العتيبي أن هذا البرنامج يهدف الى تقديم ثقافة المملكة الصلبة بالشكل اللائق بها، والتناغم مع رؤية المملكة 2030 في هذا الصدد، وإيجاد هوية واضحة للفعل الثقافي بالجمعية وفروعها، والسعي لاكتشاف المواهب والعقول المميزة في الحقل الثقافي وإبرازها، ومد جسور التقارب والتعاون بين أركان الحركة الثقافية، والعمل على تحقيق تنمية ثقافية مستدامة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تشمل كل أرجاء الوطن. مبيناً أن البرنامج لدية خطة استراتيجية متكاملة لتحقيق أهدافه ، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل تحت هيئة استشارية تضم العديد من الأسماء الفاعلة على المسرح الثقافي والاجتماعي.//انتهى//22:05ت م0315