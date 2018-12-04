الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستقام غداً 4 محاضرات ضمن البرنامج العلمي الثقافي المصاحب لمعرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى الذي انطلق اليوم في الرياض ، وذلك على مسرح المعرض .وسيقدم أولى المحاضرات عند الواحدة وعشر دقائق ظهراً الدكتور البراء بن محمد آل عثمان وسيتحدث خلالها عن مبادرة نادي الصقور السعودي بإطلاق الصقور المهددة بالانقراض وإعادة إحياء مواطنها ، تليها عند الساعة 40 : 1 محاضرة للدكتور أنس القلاب سيتعرف من خلالها الحضور على أمراض الهجن التناسلية ونقل الأجنة والممارسات الخاطئة في طرق علاج الهجن .ويعود الدكتور البراء آل عثمان عند 10 : 3 ليتحدث في المحاضرة الثالثة عن الوضع الصحي والاقتصادي لصقور الصيد في المملكة العربية السعودية .وتختتم الدكتورة سارة الرشود برنامج الغد عند 40 : 2 ظهراً بمحاضرة عّن التسمم في الحياة البرية وطرق الوقاية منه .// انتهى //22:29ت م0320