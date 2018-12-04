رياضي / 4 محاضرات غداً في افتتاح البرنامج العلمي الثقافي بمعرض الصقور والصيد السعودي
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
تقام غداً 4 محاضرات ضمن البرنامج العلمي الثقافي المصاحب لمعرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى الذي انطلق اليوم في الرياض ، وذلك على مسرح المعرض .
وسيقدم أولى المحاضرات عند الواحدة وعشر دقائق ظهراً الدكتور البراء بن محمد آل عثمان وسيتحدث خلالها عن مبادرة نادي الصقور السعودي بإطلاق الصقور المهددة بالانقراض وإعادة إحياء مواطنها ، تليها عند الساعة 40 : 1 محاضرة للدكتور أنس القلاب سيتعرف من خلالها الحضور على أمراض الهجن التناسلية ونقل الأجنة والممارسات الخاطئة في طرق علاج الهجن .
ويعود الدكتور البراء آل عثمان عند 10 : 3 ليتحدث في المحاضرة الثالثة عن الوضع الصحي والاقتصادي لصقور الصيد في المملكة العربية السعودية .
وتختتم الدكتورة سارة الرشود برنامج الغد عند 40 : 2 ظهراً بمحاضرة عّن التسمم في الحياة البرية وطرق الوقاية منه .
// انتهى //
22:29ت م
0320