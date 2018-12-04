تونس 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستاهل النادي الافريقي إلى الدور السادس عشر لكأس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب رادس لحساب اياب الدور التمهيدي من المنافسة القارية.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كيغالي انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين .// انتهى //22:47ت م0322