رياضي / النادي الإفريقي يفوز على الجيش الرواندي ويصعد الى الدور السادس عشر لرابطة أبطال أفريقيا
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
تونس 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
تاهل النادي الافريقي إلى الدور السادس عشر لكأس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب رادس لحساب اياب الدور التمهيدي من المنافسة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كيغالي انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين .
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22:47ت م
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