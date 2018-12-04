تبوك 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها شملت مركز جريش وضواحيه حالة جريش ومظلات وطار جريش ومحمية الخنقة وبغيث الأحمر وشعيب السائلة وموردة الغمارية, وعلى مركز مديسيس شملت السعالو ووادي الضحاكية ووادي السعالو, وأمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز الكتيب شملت المزارع والدفافيات والسيق وطلعة مفضي وأبو عراد , وعلى مركز عرده شملت محجوده ووادي المبدنه والنظيم ووادي بوى والسيليه وسحله والاميغير وجويفلات, وأمطار مصحوبه بزخات من البرد على مركز ابيط شملت أبو اذن وقصيمة والارنب والفرسات والعجارم.كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبه بزخات من البرد على مركز العسافيه وضواحيه مشاش وهاضل وقارة الهيضال وأم طرفاه والجضيعه ورجوم الخدام , وعلى مركز الجديد وضواحيه أم برقا وحفرة برد .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:54ت م0324