الجزائر 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساعتمد وزراء الزراعة و الصيد في الدول العشر الأعضاء في مجموعة غرب المتوسط المعروفة بـ5 زايد 5 إعلان الجزائر لتطوير الاقتصاد البحري ، وذلك في ختام اجتماع عقدوه بالجزائر استمر يومين ضمن المبادرة من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب المتوسط، التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 في نابولي الايطالية.وقد تم وفق الإعلان ضبط 31 مشروعاً في مجالات ذات أولوية تشمل إنشاء كتل للنشاط البحري والحفاظ على التنوع البيولوجي وإعادة تهيئة السكن البحري والاستهلاك والإنتاج المستدام، وتطوير الصيد البحري وتربية الأسماك بالإضافة إلى تطوير وتنمية حركية المهارات والأمن البحري ومكافحة التلوث .ووجه إعلان الجزائر دعوة لمنظمات الدعم و للدول المعنية من أجل إنشاء صندوق خاص لتدعيم المشاريع المشتركة حول الاقتصاد الأزرق وتوسيع المبادرة إلى بلدان أخرى .يشار إلى أن مجموعة التعاون 5 زايد 5 تضم اسبانيا وفرنسا و إيطاليا والبرتغال ومالطا بالإضافة إلى بلدان المغرب العربي الخمس .// انتهى //23:12ت م0326