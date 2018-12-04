عمّان 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسوقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة الأميركية ، اليوم ،اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 745.1 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية للأردن للعام 2018 م.وقالت وزارة التخطيط الأردنية، انه سيتم استثمار المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة الأردنية لعام 2018 م، ما سيُسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، متوقعه تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.وافادت في بيان صحفي، انه سيتم استخدام المنحة لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية.وأشارت إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2018 م بلغ حوالي 1.08 مليار دولار امريكي ، خصّصها الكونغرس الأميركي للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018م، بزيادة تبلغ حوالي 330 مليون دولار امريكي عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للأردن خلال الفترة 2018 _ 2022 والتي جرى توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير الماضي.//انتهى//23:53ت م0331