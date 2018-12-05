الرباط 26 ربيع الاول 1440 ه موافق 04 ديسمبر 2018 م واساكد المغرب و جمهورية التشيك إرادتهما علي التعاون الثنائي في مختلف المجالات .وأعرب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، والوزير الأول التشيكي أندري بابيس، عقب مباحثاتهما اليوم بالرباط عن أملهما في تعزيز الروابط بين البلدين واستثمار الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان، وذلك بهدف تعزيز التبادلات التجارية .وبحث الجانبان علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .//انتهى//00:00ت م0334