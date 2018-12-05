الدوادمي 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس المحلي، بحضور وكيل المحافظة عبدالله العجالين وأعضاء المجلس المحلي ومديري الجهات الحكومية المعنية والخدمية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وتطرق المجلس إلى افتتاح مركز للتنمية الاجتماعية ومركز للتأهيل الشامل، ورفع مركز الجمش إلى محافظة، وتطوير الموقع الأثري بمركز الثندوه، وطلب افتتاح جمعية خيرية بمركز الفقاره, وطلب افتتاح جمعية خيرية بهلالية الخميل, وطلب انشاء مبنى جديد للمركز الصحي بعرجا فالأرض المخصصة له على الطريق العام، كما ناقش المجلس إمكانية افتتاح مركز للهلال الأحمر بالنبوان, وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها حسب التعليمات .// انتهى //00:33ت م0338