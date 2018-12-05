محايل 26ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسبدأت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم المشاريع بتنفيذ مشروع ممشى القرية التراثية بجبال جنوب المحافظة .وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن قسم المشاريع بدأ بتنفيذ مشروع ممشى القرية التراثية و هو الأول من نوعه في محافظة بارق بطراز معماري حديث ، مبيناً أن الممشى الذي سيتم تدشينه قريباً يأتي بطول أكثر من 400 متر و بمساحة إجمالية تتجاوز 65000 متر مربع ، مؤكداً أن القرية التراثية ستشارك ببعض الفعاليات المصاحبة لها ضمن مهرجان بارق الشتوي الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة .// انتهى //00:34ت م0339