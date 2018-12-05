عام / بلدية بارق تبدأ تنفيذ ممشى القرية التراثية بجبال جنوب المحافظة
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
محايل 26ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
بدأت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم المشاريع بتنفيذ مشروع ممشى القرية التراثية بجبال جنوب المحافظة .
وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن قسم المشاريع بدأ بتنفيذ مشروع ممشى القرية التراثية و هو الأول من نوعه في محافظة بارق بطراز معماري حديث ، مبيناً أن الممشى الذي سيتم تدشينه قريباً يأتي بطول أكثر من 400 متر و بمساحة إجمالية تتجاوز 65000 متر مربع ، مؤكداً أن القرية التراثية ستشارك ببعض الفعاليات المصاحبة لها ضمن مهرجان بارق الشتوي الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة .
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