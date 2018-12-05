القطيف 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسنظم مركز خدمات التربية الخاصة بالقطيف، بالتعاون مع وحدة الخدمات الإرشادية بصفوى، أمس ، ورشة عمل تحت عنوان "إرشاد الفئات الخاصة "، والتي استهدفت 18 مرشدًا طلابيًا في برامج التربية الخاصة بقطاع القطيف، وذلك بمقر الوحدة الإرشادية بصفوى .وقدم مدير مركز التربية الخاصة غسان بن جعفر الشماسي خلال ورشة العمل طريقة التعامل مع فئات التربية الخاصة وآلية التحويل لخدمات التربية الخاصة وفئات التربية الخاصة الذين بلغ عددهم 217 طالبًا خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440/1439هـ ، كما عرف بمهام المرشد الطلابي ببرامج التربية الخاصة، وطريقة وضع خطة تتوافق مع هذه الفئة وكيفية التعامل مع كل فئة منهم، وإرشاد أسرهم .واستعرض اختصاصي صعوبات التعلم حسن الهميلي نماذج من تجارب ميدانية لحالات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة .// انتهى//00:41ت م0341