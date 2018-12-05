محايل 26ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسرصدت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة 10 مخالفات صحية فيما أغلقت اثنين من المنشآت الغذائية ( مخبز و مركز تموينات غذائية) وذلك بعد جولتها الرقابية الصحية اليوم على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ثلوث المنظر ووادي الخير ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن قسم الرقابة الصحية قام بعدد من الجولات شملت عدداً من المنشآت الغذائية ، حيث سجل مراقبي البلدية 10 مخالفات صحية وصادرت 3 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .و أكد البارقي استمرار الجولات الرقابية حسب الأنظمة و لوائح البلدية واستقبال البلاغات على مدار الساعة . و ذلك للحفاظ على سلامة المواطن و المقيم في المحافظة و مراكزها ولتوفير بيئة غذائية صحية .// انتهى //00:41ت م0342