عام / بلدية بارق تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
محايل 26ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
رصدت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة 10 مخالفات صحية فيما أغلقت اثنين من المنشآت الغذائية ( مخبز و مركز تموينات غذائية) وذلك بعد جولتها الرقابية الصحية اليوم على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ثلوث المنظر ووادي الخير ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .
وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن قسم الرقابة الصحية قام بعدد من الجولات شملت عدداً من المنشآت الغذائية ، حيث سجل مراقبي البلدية 10 مخالفات صحية وصادرت 3 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .
و أكد البارقي استمرار الجولات الرقابية حسب الأنظمة و لوائح البلدية واستقبال البلاغات على مدار الساعة . و ذلك للحفاظ على سلامة المواطن و المقيم في المحافظة و مراكزها ولتوفير بيئة غذائية صحية .
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