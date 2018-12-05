الرباط 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأعلنت رئاسة الحكومة المغربية أنه بتكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيترأس رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشارك في أعمال مؤتمر الدول الشريكة والمانحة لمجموعة دول الساحل الخمسة ، التي ستنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم غد الأربعاء .وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن هذا المؤتمر، الذي يحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول المانحة، يهدف إلى تعبئة الموارد الضرورية لبرنامج الاستثمار لمجموعة دول الساحل الخمسة.//انتهى//02:03ت م0343