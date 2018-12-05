نيويورك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء على انخفاض أكثر من 3 %، وقادت الخسائر الأسهم المصرفية والصناعية، في الوقت الذي أرسلت فيه سوق السندات الأمريكية إشارات مقلقة بشأن النمو الاقتصادي وتجددت مخاوف المستثمرين بخصوص التجارة العالمية.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 784.99 نقطة أو 3.04 % إلى 25041.44 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 89.65 نقطة أو 3.21 % إلى 2700.72 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 283.09 نقطة أو 3.8 % إلى 7158.43 نقطة.// انتهى //04:12ت م0344